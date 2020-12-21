Минюст США обвинил Россию в кибератаке

Глава министерства юстиции США Уильям Барр на пресс-конференции обвинил Россию в масштабной кибератаке на сети американского правительства. Его заявление публикует Associated Press.

«Определенно похоже, что это русские», — заявил глава Минюста, соглашаясь с позицией, которую ранее озвучил госсекретарь США Майк Помпео.

Тот ранее заявил, что Россия принимала участие в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств США и «правительств по всему миру».

Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве.

Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.