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Раскрыты подробности приписываемых России кибератак на власти США

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Фото: ANDREW KELLY / Reuters

Американский сенатор Рон Уайден раскрыл подробности приписываемых России кибератак на власти США. Об этом сообщает The Washington Post.

Политик рассказал, что в ходе недавней атаки хакеры получили доступ к десяткам аккаунтов электронной почты Министерства финансов США. Он отметил, что преступники также проникли в системы руководящего отдела ведомства. По его словам, в Минфине до сих пор не знают, какая именно информация попала в руки к злоумышленникам. Уайден добавил, что Налоговая служба США тоже была взломана.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Джо Байден задумал ответить на «российские» кибератаки, которым подверглись американские федеральные ведомства.

Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве.

Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.

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