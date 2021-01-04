Советник Байдена заявил о планах договариваться с Россией

Новая администрация США планирует договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом в эфире CNN заявил Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден выбрал своим советником по национальной безопасности.

По его словам, даже в разгар холодной войны у стран были области для сотрудничества — в первую очередь вопросы контроля за вооружениями и нераспространения ядерного оружия. «Уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в рамках своих национальных интересов, продвинуться в вопросах контроля над вооружениями и стратегической стабильности, разобраться с угрозой, которую несет для всего мира ядерное оружие», — сказал Салливан.

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Он отметил, что новая администрация планирует незамедлительно заняться вопросом продления СНВ-3. Салливан добавил, что это отвечает интересам США.

Отдельно будущий советник рассказал о планах наказать виновных в крупнейшей кибератаке на американские правительственные учреждения. По его словам, администрация Байдена выяснит, какой ущерб был нанесен, и заставит виновников заплатить высокую цену. Салливан добавил, что с большой вероятностью за взломами стоит именно Россия, хотя обвинений никто и не предъявлял. «Это будет комбинацией из наказания и усиления наших защитных возможностей», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что масштаб кибератак на правительственные учреждения США оказался гораздо большим, чем предполагалось. Взломы могли затронуть 250 внутренних сетей, в которых преступники «обитали» в течение девяти месяцев.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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