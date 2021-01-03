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Помпео рассказал о самой жесткой политике США в отношении России

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Политика администрации президента США Дональда Трампа по отношению к России была самой жесткой в истории. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал на своей странице в Twitter.

Он предложил посмотреть на действия в отношении Москвы, отбросив все лишнее. «Ни одна администрация не была настолько жесткой по отношению к России, как мы. Вот и все. Точка. Посмотрите на факты», — написал госсекретарь. Он также приложил к посту фотографию российского президента Владимира Путина со словами «Россия, Россия, Россия!».

Ранее Трамп также обращал внимание на фразу «Россия, Россия, Россия». Он отмечал, что это «первоочередное скандирование, как только что-либо случается». В то же время сам он ее употребил, когда говорил о сомнениях в причастности Москвы к масштабной кибератаке на компьютерные системы американских властей.

В конце декабря представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что русофобия в США является одним из ключевых факторов внутриполитической борьбы.

До этого Помпео заявлял, что Россия входит в список врагов Америки. При этом он отметил, что более важной, «экзистенциальной» угрозой для США он считает Китай.

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