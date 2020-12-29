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Лавров назвал отношения России и США заложником внутриамериканских распрей

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Глава МИД России Сергей Лавров оценил развитие отношений России и США при избранном американском президенте Джо Байдене. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится. Захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности», — признал дипломат.

Лавров назвал отношения России и США заложником внутриамериканских распрей. По его мнению, это не способствует конструктивному сотрудничеству.

При этом министр признал, что у российско-американских отношений все же есть потенциал и Москва будет стремиться к их развитию. Он напомнил, что для этого также нужны ответные действия Вашингтона.

15 декабря стало известно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Действующий американский лидер Дональд Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом».

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