Россия призвала США не брать ракетный договор в заложники

Россия надеется, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена будет выступать с более рациональных позиций в отношении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), нежели ее предшественники. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Судя по заявлениям, команда Байдена, в отличие от наших нынешних партнеров по диалогу, не заинтересована в том, чтобы превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться "продавливать" заведомо нереалистичные запросы», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва выступала и продолжает выступать за продление договора. Однако достичь этого пока не удалось из-за требований Вашингтона, которые выходят за рамки соглашений. В связи с этим Лавров призвал США предоставить гарантии выполнения условий ракетного договора.

Действие ДСНВ заканчивается в феврале 2021 года. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться гарантий выполнения обязательств у тех стран, кто остался в договоре .