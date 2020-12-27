В Минобороны допустили изменение позиции США по ракетному договору

Замминистра обороны России Александр Фомин допустил, что позиция США относительно Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) может измениться. В беседе с «Российской газетой» он объяснил такие выводы политической ситуацией в стране.

«Под надуманными предлогами американская сторона отказывается от своих договорных обязательств в сфере контроля над вооружениями, мешающих достижению глобального доминирования. После выхода в 2002 году из Договора по ПРО следующим шагом американской стороны стала денонсация Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — рассказал Фомин, заметив, что Штаты придерживаются курса на наращивание своей военной мощи.

Замминистра подчеркнул, что при развертывании в Европе американских ракет российская сторона сохраняет за собой право на «адекватные ответные меры».

24 декабря спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США не заинтересованы в продлении ДСНВ. Политик назвал ракетный договор между Вашингтоном и Москвой плохой сделкой и объяснил, что именно из-за этого ДСНВ «с трудом прошел в cенате».

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал эту инициативу провальной.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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