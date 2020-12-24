В США назвали ракетный договор с Россией плохой сделкой

В США не заинтересованы в продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) с Россией. Об этом заявил спецпредставитель президента страны Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью, опубликованном на сайте Фонда защиты демократии (FDD).

Политик назвал ракетный договор между Вашингтоном и Москвой плохой сделкой и объяснил, что именно из-за этого ДСНВ «с трудом прошел в cенате».

«Мы не заинтересованы в том, чтобы просто продлить его (...). Договор покрывал приблизительно 90 процентов американских арсеналов и всего около 40 процентов российского вооружения», — цитирует Биллингсли РИА Новости.

Вашингтон якобы объяснял Москве свое нежелание «делать союзников по НАТО уязвимыми». Биллингсли добавил, что США продлят договор, только если страны «сравняют» соотношение контролируемых вооружений.

С 22 ноября США перестали быть участником Договора по открытому небу. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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