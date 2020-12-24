В США призвали Байдена одновременно сотрудничать с Россией и противостоять ей

Чтобы противостоять России, администрации избранного президента США Джозефа Байдена нужно наладить с ней сотрудничество в ряде областей. К этому в своей статье в The Wall Street Journal призвала старший научный сотрудник Института международных исследований при Стэнфордском университете Кэтрин Стоунер.

В публикации она подчеркивает, что «сложившаяся после холодной войны картина слабости и упадка России устарела». По мнению автора, Вашингтон должен одновременно работать с Москвой и мешать ей нанести ущерб американским интересам внутри и вне страны.

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«Россия не просто грозна в киберпространстве. Она восстанавливает свое влияние во всем мире(...) от Крыма до Сирии, в Африке к югу от Сахары, Венесуэле, Арктике, Европе и за ее пределами. Правильная оценка российской мощи означает выход за рамки традиционных критериев, таких как ВВП или военные расходы», — отметила Стоунер.

Одной из сфер возможного сотрудничества автор статьи назвала продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), действие которого заканчивается в феврале 2021 года. Кроме того, Байден должен работать с Россией и другими странами для восстановления иранской ядерной сделки, считает Стоунер.

По ее мнению, США имеют определенные рычаги давления на Москву, такие как жесткие санкции. Их, как пишет эксперт, можно постепенно ослаблять в обмен на конкретные действие по прекращению конфликтов на достойных условиях. Речь, в частности, идет о восстановлении восточной границы Украины и России.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки. При этом он отметил, что более важной, «экзистенциальной» угрозой для США он считает Китай.