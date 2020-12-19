Мир
 
Последние новости
Госдеп объяснил причину закрытия последних консульств США в России
Британский журналист объяснил «бегство» с пресс-конференции Путина
Трамп предотвратил шатдаун в США
В США рассказали о «поставившем страну на колени» коронавирусе
Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от коронавируса
Президент Чили пожаловался сам на себя и заплатил штраф за общение без маски
Разработчик оценил влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье
США захотели закрыть два последних консульства в России
США одобрили вторую вакцину от коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Госсекретарь США назвал Россию врагом Америки

Перейти в «Мою Ленту»
Майк Помпео
Майк Помпео
Фото: Patrick Semansky / REUTERS

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки. Об этом он сказал в ходе радиошоу Марка Левина, передает РИА Новости.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — сказал он. При этом он отметил, что более важной, «экзистенциальной» угрозой для США он считает Китай.

Агентство отмечает, что обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом.

Во время предвыборной кампании демократ Джо Байден, одержавший победу в борьбе за пост президента США, обозначил свою позицию по России и Китаю. По его словам, Москва является для США «главной угрозой для нашей безопасности и союзов», а Пекин — «основным конкурентом». «В зависимости от того, как мы будем выстраивать отношения, станет понятно, конкуренты мы или окажемся в состоянии более серьезного противостояния, связанного с силой», — сказал он.

До этого американские политики неоднократно называли Россию угрозой. Так, 17 сентября глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США. По его словам, оба государства модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
После победы Байдена России предрекли переход в число главных врагов США
В Совфеде отреагировали на заявление Байдена о российской угрозе
Байден назвал Россию главным врагом США
Пентагон назвал Россию и Китай главными соперниками США