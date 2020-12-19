Госсекретарь США назвал Россию врагом Америки

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов Америки. Об этом он сказал в ходе радиошоу Марка Левина, передает РИА Новости.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — сказал он. При этом он отметил, что более важной, «экзистенциальной» угрозой для США он считает Китай.

Агентство отмечает, что обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом.

Во время предвыборной кампании демократ Джо Байден, одержавший победу в борьбе за пост президента США, обозначил свою позицию по России и Китаю. По его словам, Москва является для США «главной угрозой для нашей безопасности и союзов», а Пекин — «основным конкурентом». «В зависимости от того, как мы будем выстраивать отношения, станет понятно, конкуренты мы или окажемся в состоянии более серьезного противостояния, связанного с силой», — сказал он.

До этого американские политики неоднократно называли Россию угрозой. Так, 17 сентября глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай главными стратегическими соперниками США. По его словам, оба государства модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве.