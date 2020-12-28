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Путину предсказали усиление влияния за рубежом в 2021 году

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / Reuters

Президенту России Владимиру Путину предсказали усиление влияния за рубежом в 2021 году. С такой оценкой выступила глава московского бюро газеты The Wall Street Journal Энн Симмонс.

По ее мнению, в текущем году российские власти предприняли ряд шагов, которые, вероятно, позволят им укрепить роль Москвы в других странах. Среди них — посредничество в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, разработка первой вакцины «Спутник V» от коронавируса и ее поставки другим странам, а также оказание поддержки властям Белоруссии на фоне массовых протестов, начавшихся после президентских выборов.

В связи с этим, например, власти Армении и Азербайджана будут более уважительно относиться к России. «Они зависят от Путина как минимум относительно предотвращения боев на Южном Кавказе», — говорится в статье.

Симмонс также считает, что при администрации избранного президента США Джо Байдена напряженность между Москвой и странами Запада сохранится. А российские власти в любом случае будут стараться защитить себя от внешних угроз, отмечает она.

В другой публикации The Wall Street Journal от 23 декабря старший научный сотрудник Института международных исследований при Стэнфордском университете Кэтрин Стоунер призвала Байдена одновременно сотрудничать с Россией и противостоять ей. Одной из сфер возможного сотрудничества автор статьи назвала продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), действие которого заканчивается в феврале 2021-го.

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