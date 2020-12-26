Лавров прокомментировал запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому президенту России Владимиру Путину запрещается посещать международные спортивные соревнования. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Глава ведомства назвал эту меру неприемлемой. «Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», — пояснил Лавров.

По мнению министра, после решения CAS «мы все сделаем правильные выводы». Он отметил, что суд решил не прибегать к коллективной ответственности, и чистые спортсмены, в отличие от прошлых Зимних Олимпийских игр, не должны будут обращаться теперь за специальным приглашением со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Также Лавров обратил внимание на послабления: разрешение иметь на спортивной форме национальную символику, регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сожалении в связи с решением CAS. «И, конечно, мы относимся к нему негативно», — сказал он. Член Совета Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что Москва оспорит это решение. Сенатор назвал запрет абсолютным беспределом.

17 декабря CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили права выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Российские чиновники не смогут занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях и присутствовать на крупных спортивных соревнованиях. В частности, чемпионаты мира и Олимпийские игры не могут посещать премьер-министр России и вице-премьеры, министры, депутаты Госдумы.