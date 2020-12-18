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Ягудин назвал последствия лишения российских спортсменов флага на два года

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Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал последствия утвержденного Спортивным арбитражным судом (CAS) отстранения России от крупных международных соревнований и лишения спортсменов флага на два года. Его слова приводит РИА Новости.

Ягудин посчитал самой большой проблемой отток спонсоров после санкций. «Многие спонсоры 10 раз подумают — идти или нет, когда у нас даже флага нет. И в итоге пойдут к блогеру. А в это время у нас спортсмены становятся лучшими, "умирают" на тренировках и достойно представляют свою страну. Но без флага. Потому что кто-то кушал допинг», — заявил он. Спортсмен добавил, что уже устал от санкций в отношении российского спорта.

17 декабря CAS запретил России выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Страна также не сможет принимать Олимпийские игры и чемпионаты мира. Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов посчитал решение CAS победой.

Российская сторона пыталась опротестовать санкции, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Тогда исполком WADA постановил лишить Россию права проводить международные соревнования сроком четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

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