Глава РУСАДА посчитал победой лишение российских спортсменов флага на два года

Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов посчитал победой решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, главным успехом стал отказ от принципа коллективной ответственности, на котором настаивало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). При этом Буханов посчитал необоснованным решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

Ранее в четверг, 17 декабря, CAS утвердил двухлетний запрет на выступление под российским флагом на международных соревнованиях. Россия также не сможет проводить крупные турниры.

Слушания по делу РУСАДА против WADA начались в ноябре. Российская сторона намеревалась опротестовать санкции, наложенные международной организацией.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.