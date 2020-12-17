Названы последствия лишения российских спортсменов флага для футбольной сборной

Спортивный юрист Артем Пацев назвал последствия решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении России для футбольной сборной. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, российская национальная команда будет выступать под своим флагом на чемпионате Европы, который должен пройти летом 2021 года. При этом Пацев отметил, что в случае выхода сборной в финальную часть чемпионата мира-2022 футболистам придется играть там под нейтральным флагом. Юрист добавил, что решение CAS было ожидаемым.

Ранее в четверг, 17 декабря, CAS утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры.

Слушания по делу РУСАДА против WADA начались в ноябре. Российская сторона намеревалась опротестовать санкции, наложенные международной организацией.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить крупные международные турниры. При этом российские спортсмены отныне могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, а РУСАДА лишено статуса соответствия.