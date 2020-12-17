РУСАДА обязали заплатить WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязали выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), опубликованном на сайте организации.

В такую сумму были оценены расходы WADA с января 2019 года на исследование данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. Ранее в четверг, 17 декабря, CAS утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры.

Слушания по делу РУСАДА против WADA начались в ноябре. Российская сторона намеревалась опротестовать санкции, наложенные международной организацией.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить крупные международные турниры. При этом российские спортсмены отныне могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, а РУСАДА лишено статуса соответствия.