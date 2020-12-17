Спорт
 
Химки
Химки
Live
0 : 1
1-й тайм
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 19-й тур
Краснодар
Краснодар
Live
1 : 0
1-й тайм
Уфа
Уфа
Россия - Премьер-Лига • 19-й тур
Ростов
Ростов-на-Дону
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 19-й тур
Ахмат
Грозный
Сегодня
20:00 (Мск)
Рубин
Казань
Россия - Премьер-Лига • 19-й тур
Астон Вилла
Бирмингем
Сегодня
21:00 (Мск)
Бёрнли
Бёрнли
Англия - Премьер-лига • 13-й тур
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 13-й тур
Последние новости
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми к Новому году
Названы самые богатые семейные кланы США
Мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ предложили продлить до 2022 года
Украине предрекли крах надежд на очередной кредит от МВФ
Германия заявила о нежелании России помогать с расследованием дела Навального
Плюс-сайз-модель снялась для Playboy в США и пожаловалась на детство в России
Покусанный акулой и истекающий кровью мужчина пошел домой вместо больницы
Число поездок по миру снизилось до уровня 1990 года
Стоимость проезда по карте «Тройка» вновь возрастет 
У россиян появилась новая возможность найти пару
Новости партнеров
Прослушать новость

РУСАДА обязали заплатить WADA

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязали выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов. Об этом говорится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), опубликованном на сайте организации.

В такую сумму были оценены расходы WADA с января 2019 года на исследование данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. Ранее в четверг, 17 декабря, CAS утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры.

Слушания по делу РУСАДА против WADA начались в ноябре. Российская сторона намеревалась опротестовать санкции, наложенные международной организацией.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить крупные международные турниры. При этом российские спортсмены отныне могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, а РУСАДА лишено статуса соответствия.

Предыстория: Россию на два года лишили флага на международных соревнованиях
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россию на два года лишили флага на международных соревнованиях
Стала известна позиция CAS в споре WADA с РУСАДА
Министр спорта России оценил подписание Трампом «акта Родченкова»
Другие материалы рубрики
СпортПартнерский материал
Фотоколлаж с Дидье Батистом (в центре) и Жераром Улье с матча футбольного клуба «Ливерпуль»

«Мы были шокированы!»

Как 20 лет назад вся Англия полюбила гениального футболиста, которого не существовало в реальности
13:5314 декабря

24-летний российский чемпион Европы погиб в автокатастрофе

12:5214 декабря

Шлеменко бросил вызов Исмаилову

11:5914 декабря

Шипулин оправдал Логинова за упущенную бронзу на этапе Кубка мира

СпортПартнерский материал

Без Дзюбы как без рук. Матч года для сборной России

В игре Россия — Сербия есть беспроигрышная ставка. А еще здесь можно сорвать реальный куш
10:5814 декабря

Уральский Халк назвал причину поражения от Исмаилова

09:5514 декабря

Исмаилов обратился к Нурмагомедову после победы над Уральским Халком

08:3014 декабря

Невеста Роналду снялась в красном белье рядом с елкой

Спорт00:0214 ноября

«У него кирпичи вместо кулаков!»

Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
08:0214 декабря

Олимпийский чемпион по боксу припомнил Губерниеву слова про Сталина

05:1814 декабря

Исмаилов попросил прощения у Уральского Халка после боя

00:4514 декабря

В сети появился обзор боя Исмаилова и Уральского Халка

Россия
Появились подробности о хамоватом чиновнике из письма Путину
«Макароны в цене растут — с какой стати?»
Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина
Путин назвал условие вывода российских миротворцев из Приднестровья
Путин рассказал об отношениях с Фургалом
Мурманский губернатор заявил о проверке отсутствия выплат медикам по COVID-19
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
Все материалы
Мир
Раскрыт результат теста на коронавирус видевшейся с зараженным Макроном Меркель
Буря в пустынях
Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться?
Раскрыты планы Трампа позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом
Премьера Испании отправили на карантин из-за встречи с Макроном
Страны Евросоюза продлили санкции против России
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Путин задался вопросом «Где деньги?»
Путин попросил россиян не сердиться из-за падения доходов
В тяжелый год
Как Краснодарский край поддержал свою экономику
Путин объявил о слезании с «нефтяной иглы»
Квартиры останутся в фокусе
Эксперты рассказали, что будет с рынком строительства жилья в 2021 году
Путин рассказал об устойчивости экономики России
«Критичность — главное слово 2020-го»
Технический директор Сибирской генерирующей компании — о турбулентности в энергетике
Все материалы
Силовые структуры
Судью потребовали наказать из-за ареста впавшего в кому россиянина
«Надо лечить судей от боязни оправдательных приговоров»
Российский адвокат номер один — о процессе над Ефремовым, заказных делах и будущем судов
Прокурор запросил срок супругам из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Мужчина напал на охранника больницы Минобороны в Москве
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Ответственную за лекарства чиновницу заподозрили в получении взятки и задержали
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Квят обратился к болельщикам
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили
Хищник в клетке
Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
Боярский дал совет Кокорину
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
У россиян появилась новая возможность найти пару
Инстинкт сохранения
Данные о жизни людей по всему миру стали товаром. Они нужны и мошенникам, и спецслужбам
Соловьев посчитал Шнурова слабаком после вопросов Путину
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
Российскую журналистку наградят за вопрос Путину
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Ведущая Первого канала раскрыла свое главное желание
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Нищий нашел на помойке сумку с купюрами на миллионы рублей
Пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей
У жаловавшегося на головную боль 20-летнего юноши нашли смертоносную болезнь
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Школьница вернула владельцам найденные деньги и спасла им Рождество
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Все материалы
АвтоВАЗ сменил главного дизайнера
Покусились на классику: безумный тюнинг Alfa Romeo
Итальянское наследие в руках варваров... Впрочем, ни один реальный автомобиль не пострадал
Перечислены самые популярные гибридные автомобили в России
Мы их не придумали! Это самые редкие и забытые пикапы
Вспоминаем грузовички, эксклюзивность которых пристыдит мелкосерийные суперкары
Nissan показал, как может выглядеть GT-R через 30 лет
Российский дизайнер выбрал главные машины девяностых — и нарисовал их
Субъективная оценка дизайна за десятилетие: один год — один эскиз
Раскрыто оснащение обновленного Lada Largus
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы