Стала известна позиция CAS в споре WADA с РУСАДА

Стала известна позиция Спортивного арбитражного суда (CAS) в споре Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, суд встал на сторону международной организации. При этом окончательное решение по этому делу пока не объявлено.

РУСАДА оспаривает в CAS санкции, которые были наложены на российский спорт WADA в декабре 2019-го. Окончательное решение спортивного арбитражного суда ожидается в четверг, 17 декабря.

Согласно санкциям WADA, Россия была отстранена от крупных турниров на четыре года, а также лишена права их проведения, РУСАДА также было лишено статуса соответствия. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.