Министр спорта России объяснил опасность «акта Родченкова» для всего мира

Министр спорта России Олег Матыцин в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» прокомментировал принятие в США «акта Родченкова» и объяснил его опасность для всего мира.

По мнению чиновника, этот закон является угрозой для всей международной спортивной жизни. «Под удар будут поставлены абсолютно все национальные системы и организации», — посчитал Матыцин. Он добавил, что следование акту неприемлемо, так как основная ценность олимпийского движения — это равные возможности, ответственность и права.

Президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» 5 декабря. Закон был принят сенатом Конгресса США в ноябре. Он предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.