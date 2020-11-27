В ОКР отреагировали на принятие «акта Родченкова»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на принятие в США акта Родченкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Сложившуюся ситуацию функционер посчитал неприемлемой, он также призвал всех не стесняться публично об этом говорить. «Получается, что отдельно взятая страна пытается имплементировать некие угодные для нее регуляторные меры на весь мир, при этом не выполняя со своей стороны универсальные для остальных правила и стандарты», — добавил Поздняков.

Законопроект, именуемый «актом Родченкова», позволяет американским судам выносить уголовный приговор за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. В ближайшее время он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.