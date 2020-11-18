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Глава WADA пообещал помогать властям США в реализации «акта Родченкова»

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Витольд Банька
Витольд Банька
Фото: Globallookpress.com

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал принятие в США «акта Родченкова». Его заявление опубликовано на сайте организации.

«Несмотря на то что акт был принят без консультаций с международными антидопинговыми партнерами, WADA будет стремиться работать с американскими властями над реализацией данного закона», — пообещал Банька.

По его мнению, помогать нужно для того, чтобы глобальная антидопинговая система, которая развивалась в тесном сотрудничестве с США в течение 20 лет, не была разрушена.

Банька при этом отметил, что не понимает, почему из-под действия закона были исключены студенческие и профессиональные американские лиги. «Эти лиги изначально были в акте, но в итоге убраны без объяснения причин. Почему те, кто окружает спортсменов в этих ассоциациях и лигах, теперь освобождены от действия этого закона?» — задался вопросом он.

17 ноября депутат Госдумы Игорь Лебедев призвал брать пример с принявших акт американских законодателей, которые, по его словам, реализуют свои планы и распространяют их на весь мир. Решение назвать закон именем Родченкова политик при этом посчитал попыткой уколоть Россию.

Законопроект, именуемый «актом Родченкова», позволяет американским судам выносить уголовный приговор за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. В ближайшее время он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.

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