В Госдуме призвали брать пример с США после принятия «акта Родченкова»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал принятие сенатом Конгресса США «акта Родченкова». Его слова приводит Sport24.

«Американцы, в отличие от нашей страны, поставили цель и планомерно, шаг за шагом идут к ее осуществлению. А мы невнятно мычим в ответ», — заявил парламентарий. Он также призвал брать пример с американцев, которые реализуют свои планы и распространяют их на весь мир.

Решение назвать закон именем Родченкова депутат назвал попыткой «уколоть» Россию. Он добавил, что стране стоит защищать своих спортсменов и бороться. «А мы вместо этого продолжаем употреблять допинг», — заключил Лебедев.

Ранее 17 ноября трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина вступилась за принявших «акт Родченкова» американских законодателей. Она добавила, что в России тоже есть немало законов, названных чьим-то именем.

Законопроект, именуемый «актом Родченкова», позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. В ближайшее время он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.