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Роднина вступилась за принявших «акт Родченкова» американцев

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Ирина Роднина
Ирина Роднина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина вступилась за принявших «акт Родченкова» американских законодателей. Ее слова приводит Sport24.

«Что мы везде врагов ищем? Они принимают закон у себя, а не против кого-то! Это решение будет действовать на территории США», — заметила Роднина. Она добавила, что в России тоже есть немало законов, названных чьим-то именем.

Ранее 17 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле критически относятся к принятию «акта Родченкова», так как считают это попыткой США распространить свою юрисдикцию на другие страны.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) также выразило обеспокоенность по поводу действий США. В организации задались вопросом, почему законопроект не предусматривает наказаний за нарушения в профессиональных и студенческих лигах.

Законопроект, именуемый «актом Родченкова», позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он уже принят сенатом Конгресса США и теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.

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