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Кремль прокомментировал принятие в США «акта Родченкова»

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В Кремле крайне критически относятся к попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя принятие американскими законодателями «акта Родченкова». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 ноября.

«Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны. Конечно, кроме обеспокоенности это ничего вызывать не может», — сказал он.

Ранее во вторник сенат США принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Между тем в WADA выразили обеспокоенность в связи данной законодательной инициативой. В организации заявили, что законопроект может поставить под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.

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