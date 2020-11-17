В WADA обеспокоились принятием в США «акта Родченкова»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность принятым сенатом США «актом Родченкова». Об этом сообщает Reuters.

«Это может привести к дублированию законов в разных юрисдикциях, что поставит под угрозу наличие единого свода правил для всех спортсменов по всему миру», — говорится в заявлении WADA. В организации также задались вопросом, почему законопроект не предусматривает наказаний за нарушения в профессиональных и студенческих лигах.

Ранее 17 ноября стало известно, что сенат США принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Теперь акт поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

В июле Родченков призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Токио. Он отметил, что нельзя делать исключений для отдельных спортсменов и позволять им выступать под нейтральным флагом.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.

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