Олимпийский чемпион призвал Россию извиниться за допинговые скандалы

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион 2010 года Тарьей Бе призвал Россию извиниться за допинговые скандалы. Его слова приводит Dagbladet.

«Когда люди ошиблись, и это доказано, важно выложить карты на стол», — заявил спортсмен. Он назвал извинения «путем к тому, чтобы вернуть симпатии всего спортивного мира».

Кроме того, Бе посчитал, что Россия — «великая биатлонная держава», которая очень важна для мирового спорта.

14 ноября сообщалось, что международный союз биатлонистов (IBU) отчитался о «грязных» биологических паспортах российских спортсменов. В заявлении говорится, что виновные в нарушениях IBU с 2008-го по 2018 год будут наказаны.

В 2018 году в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски. Они имели отношение к допинговым обвинениям. После этого бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в IBU скрывали нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. По его словам, в союзе отказывались открывать антидопинговые дела против российских биатлонистов, несмотря на то, что в их биологических паспортах фиксировались аномальные показатели.

Олимпийское золото 2010 года Тарьей Бе завоевал в составе эстафеты. Также на его счету десять побед на чемпионате мира (восемь раз в эстафетах и дважды в личных гонках) и Кубок мира сезона-2010/2011.