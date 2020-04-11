Фуркад определил место Шипулина в списке главных соперников

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад составил список главных соперников в карьере. Его слова приводит L’Equipe.

Главным соперником Фуркад назвал четырехкратного олимпийского чемпиона, норвежца Эмиля Хегле Свендсена. «Мы оба были на пике карьеры в одно и то же время. С 2012 по 2014 мы раскрыли 100 процентов своего потенциала», — отметил он. На второе место экс-биатлонист определил еще одного норвежца Йоханнеса Бе, а на третье — россиянина Антона Шипулина.

13 марта Фуркад объявил о завершении карьеры. В прощальном письме он поблагодарил соперников за противостояния и заявил, что воплотил все свои мечты. Шипулин отреагировал на заявление француза, сказав, что тот всегда умел четко концентрироваться на результате.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира. На его счету семь побед подряд в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.

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