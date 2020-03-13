Фуркад простился со спортом и упомянул Шипулина

Французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал прощальное письмо, где упомянул россиянина Антона Шипулина. Пост доступен на странице француза в Facebook.

«От Ванкувера до Осло я соревновался Уле-Эйнаром Бьорндаленом, Эмилем Хегле Свендсеном, Антоном Шипулиным, Симоном Шемппом, Йоханнесом Бе и всеми моими остальными соперниками (их слишком много, чтобы всех перечислить). Я воплотил свои мечты, пережил невероятные эмоции. Я сражался и побеждал, страдал. Падал и поднимался. И главное — я вырос», — написал 31-летний Фуркад.

Ранее 13 марта стало известно, что пятикратный олимпийский чемпион завершил спортивную карьеру. 14 марта спортсмен проведет последнюю гонку в карьере. Француз выйдет на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Фуркад — 13-кратный чемпион мира. На его счету семь побед подряд в общем зачете Кубка мира, что является абсолютным рекордом.

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