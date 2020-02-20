Фуркад отказался извиняться перед Логиновым

Французский биатлонист Мартен Фуркад в эфире «Матч ТВ» посчитал, что ему не за что извиняться перед россиянином Александром Логиновым.

Фуркад заявил, что не критиковал Логинова после его победы в спринте на чемпионате мира. «Я не стану извиняться за то, что кто-то из спортсменов открыто высказал недовольство в его сторону. Потому что я в тот момент ничего не говорил. Мне не за что извиняться», — объяснил француз.

Биатлонист добавил, что ему не понравилось поведение Логинова после его победы. «Я был расстроен тем, что чемпион мира не может выразить свою позицию для медиа без переводчика», — сказал он.

15 февраля Логинов выиграл золотую медаль в спринте. После победного старта с критикой на спортсмена обрушились иностранные биатлонисты, в частности норвежцы Йоханнес и Тарьей Бе и швед Себастьян Самуэльссон. Фуркад в интервью L’Equipe назвал грустным, что россиянин отказался общаться с прессой. Сам француз занял в гонке третье место.

Фуркад неоднократно критиковал Логинова за употребление допинга. В частности, он обвинял россиянина в том, что тот не объяснился перед другими биатлонистами.

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