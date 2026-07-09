Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:07, 9 июля 2026Россия

Минобороны сообщило об отражении дневной атаки БПЛА ВСУ

Минобороны: Средства ПВО сбили 152 БПЛА ВСУ в небе над Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 9 июля, сбили 152 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отражении дневной атаки сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

«(БПЛА перехвачены) над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ночь на 9 июля силы ПВО сбили над Россией больше 70 беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что атаке подверглись двенадцать регионов, в том числе Тверская, Новгородская, Орловская и Ленинградская области, а также Крым и Краснодарский край.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    Сбежавший боец ВСУ напал с топором на представителей Военной службы правопорядка
    Зеленский признал удар по складу боеприпасов в Вишневом
    Путин назвал неочевидную пользу семейных путешествий
    Британский аналитик обрушился с критикой на Европу из-за решений по Украине
    Стало известно о погибшем и пострадавших при атаке ВСУ на российский регион
    Минобороны сообщило об отражении дневной атаки БПЛА ВСУ
    Российский регион обесточен из-за атак ВСУ
    Эрдоган высказался о достижении мира на Украине
    В МИД заявили об охоте в Прибалтике на сторонников отношений с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok