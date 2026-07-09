Минобороны сообщило об отражении дневной атаки БПЛА ВСУ

Минобороны: Средства ПВО сбили 152 БПЛА ВСУ в небе над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 9 июля, сбили 152 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отражении дневной атаки сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

«(БПЛА перехвачены) над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — сообщили в оборонном ведомстве.

В ночь на 9 июля силы ПВО сбили над Россией больше 70 беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что атаке подверглись двенадцать регионов, в том числе Тверская, Новгородская, Орловская и Ленинградская области, а также Крым и Краснодарский край.