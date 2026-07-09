Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:29, 9 июля 2026Бывший СССР

Сбежавший боец ВСУ напал с топором на представителей Военной службы правопорядка

В Винницкой области беглый боец ВСУ напал с топором на представителей ВСП
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Винницкой области беглый боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) напал с топором на представителей Военной службы правопорядка, два сотрудника госпитализированы. Об этом сообщила ВСП на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На одной из улиц частного сектора во время проведения мероприятий по розыску военнослужащих, осуществивших самовольное оставление части, представители группы розыска Винницкого зонального отдела ВСП остановили военнослужащего для проверки документов… К конфликту присоединились еще трое неустановленных лиц», — сообщили в ВСП.

Уточняется, что неустановленные лица повредили служебный автомобиль. В это же время мужчина с топором ранил двух сотрудников ВСП. Прибывшее подкрепление задержало нападавшего.

Вечером 8 июля стало известно о масштабных протестах во Львове. Бунт начался из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?
    Журналист рассказал о насмешке Трампа над Зеленским в Анкаре
    Сбежавший боец ВСУ напал с топором на представителей Военной службы правопорядка
    Зеленский признал удар по складу боеприпасов в Вишневом
    Путин назвал неочевидную пользу семейных путешествий
    Британский аналитик обрушился с критикой на Европу из-за решений по Украине
    Стало известно о погибшем и пострадавших при атаке ВСУ на российский регион
    Минобороны сообщило об отражении дневной атаки БПЛА ВСУ
    Российский регион обесточен из-за атак ВСУ
    Эрдоган высказался о достижении мира на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok