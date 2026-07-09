В Винницкой области беглый боец ВСУ напал с топором на представителей ВСП

В Винницкой области беглый боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) напал с топором на представителей Военной службы правопорядка, два сотрудника госпитализированы. Об этом сообщила ВСП на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На одной из улиц частного сектора во время проведения мероприятий по розыску военнослужащих, осуществивших самовольное оставление части, представители группы розыска Винницкого зонального отдела ВСП остановили военнослужащего для проверки документов… К конфликту присоединились еще трое неустановленных лиц», — сообщили в ВСП.

Уточняется, что неустановленные лица повредили служебный автомобиль. В это же время мужчина с топором ранил двух сотрудников ВСП. Прибывшее подкрепление задержало нападавшего.

Вечером 8 июля стало известно о масштабных протестах во Львове. Бунт начался из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула.