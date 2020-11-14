Международный союз биатлонистов отчитался о «грязных» российских спортсменах

Международный союз биатлонистов (IBU) отчитался о «грязных» биологических паспортах российских спортсменах. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Независимая комиссия под руководством английского юриста Джонатана Тейлора пришла к выводу, что IBU не передавал Союзу биатлонистов России (СБР) и Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) данных для их сокрытия. При этом в заявлении говорится, что виновные в нарушениях IBU с 2008-го по 2018-й будут наказаны.

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В 2018 году в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски. Мероприятия имели отношение к допинговым обвинениям. После этого бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в IBU скрывали нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. По его словам, в союзе отказывались открывать антидопинговые дела против российских биатлонистов, несмотря на то, что в их биологических паспортах фиксировались аномальные показатели.

Кроме того, в WADA заявили, что Андерс Бессеберг, на тот в тот момент возглавлявший IBU, участвовал в коррупционных схемах и получил от российской стороны «полный дипломат долларов». Норвежское издание VG также сообщило, что с 2011 года он скрыл 65 спорных допинг-проб россиян.