Президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова», названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщает ТАСС.

Этот законопроект предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

Ранее в ноябре законопроект принял Сенат Конгресса США.

В Госдуме призвали брать пример с США после принятия «акта Родченкова». Однако глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков посчитал неприемлемой сложившуюся ситуацию и призвал всех не стесняться публично об этом говорить.

Законопроект, именуемый «актом Родченкова», позволяет американским судам выносить уголовный приговор за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены.

Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.