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Захарова посчитала «акт Родченкова» попыткой США оправдать неудачи в спорте

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подписание президентом США Дональдом Трампом «акта Родченкова», передает РИА Новости.

В ведомстве считают, что этот законопроект подчеркивает привычку США доминировать во многих сферах в последние десятилетия.

«Спорт — это имидж государства, спорт — это действительно квинтэссенция достижения в целом ряде сфер. Признаться, в том, что они больше не могут конкурировать по общим правилам, они не могут, это противоречит их внутренней идеологии», — добавила Захарова.

Представитель МИД объяснила, что «акт Родченкова», может помочь США оправдать неудачи в традиционных для себя видах спорта, и в этом их интерес.

Трамп подписал «акт Родченкова» ранее 5 декабря. Он был принят сенатом Конгресса США в ноябре этого года. Законопроект предусматривает уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов были дисквалифицированы и лишены наград.

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