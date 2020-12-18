Спорт
 
Тамбов
Тамбов
Сегодня
18:00 (Мск)
Урал
Екатеринбург
Россия - Премьер-Лига • 19-й тур
Унион
Берлин
Сегодня
22:30 (Мск)
Боруссия Д
Дортмунд
Германия - Бундеслига • 13-й тур
Атлетик Б
Бильбао
Сегодня
23:00 (Мск)
Уэска
Уэска
Испания - Примера • 14-й тур
Саутгемптон
Саутгемптон
Завтра
18:00 (Мск)
Манчестер Сити
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 14-й тур
Последние новости
Путин появился в переводе популярной фразы Google Translate
Подсчитаны траты россиян на создание новогоднего настроения
Минтруд разработал новые правила оформления больничных
«Бабушка Агафья» переехала в Эстонию
В России за сутки умерли 611 пациентов с коронавирусом
Стало известно о почти сотне погибших из-за поддельного алкоголя в Турции
В России выявили 28 552 новых случая коронавируса
В Москве оценили вероятность локдауна до новогодних праздников
Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Москва оспорит запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении президента России Владимира Путина на посещение чемпионатов мира и Олимпийских игр, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Джабаров назвал решение CAS абсолютным беспределом. «Это совершенно неприлично. Мы не будем это оставлять без внимания и без ответа», — добавил сенатор.

17 декабря CAS утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры. Тем же решением был введен запрет на аналогичный срок на посещение Олимпийских игр и чемпионатов мира, который распространяется на все руководство и правительство России: президента, премьер-министра и вице-премьеров, министров и их заместителей, а также депутатов Госдумы. Помимо этого, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

Российская сторона пыталась опротестовать санкции, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Тогда исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года.

Предыстория: Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира
Россию на два года лишили флага на международных соревнованиях
WADA отстранило Россию на четыре года
Другие материалы рубрики
СпортПартнерский материал
Фотоколлаж с Дидье Батистом (в центре) и Жераром Улье с матча футбольного клуба «Ливерпуль»

«Мы были шокированы!»

Как 20 лет назад вся Англия полюбила гениального футболиста, которого не существовало в реальности
21:3014 декабря

Сейв вратаря сборной Австралии признан лучшим в туре АПЛ

21:1714 декабря

Bellator переманил бывшего претендента на пояс UFC

20:2814 декабря

Нурмагомедов встретится с главой UFC

СпортПартнерский материал

Без Дзюбы как без рук. Матч года для сборной России

В игре Россия — Сербия есть беспроигрышная ставка. А еще здесь можно сорвать реальный куш
19:5914 декабря

Потанин рассказал о борьбе за хоккейные традиции во время пандемии

19:3814 декабря

25-летний футболист погиб в аварии

18:3914 декабря

Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола

Спорт00:0214 ноября

«У него кирпичи вместо кулаков!»

Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
18:2514 декабря

Умер бывший главный тренер «Ливерпуля»

18:1314 декабря

Названы лучшие футболисты 12-го тура АПЛ

18:0814 декабря

Стало известно о планах ЦСКА уволить главного тренера

Россия
Появились подробности о хамоватом чиновнике из письма Путину
«Макароны в цене растут — с какой стати?»
Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина
Путин назвал условие вывода российских миротворцев из Приднестровья
Путин рассказал об отношениях с Фургалом
Мурманский губернатор заявил о проверке отсутствия выплат медикам по COVID-19
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
Все материалы
Мир
Раскрыт результат теста на коронавирус видевшейся с зараженным Макроном Меркель
Буря в пустынях
Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться?
Раскрыты планы Трампа позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом
Премьера Испании отправили на карантин из-за встречи с Макроном
Страны Евросоюза продлили санкции против России
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
В российском регионе заморозили цены на макароны
Газпромбанк запустил собственного мобильного оператора
Попросили остаться
Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?
Российская пшеница столкнулась с проблемами на границе
В тяжелый год
Как Краснодарский край поддержал свою экономику
Названо лучшее российское шампанское
Квартиры останутся в фокусе
Эксперты рассказали, что будет с рынком строительства жилья в 2021 году
Все материалы
Силовые структуры
СВР рассказала о притязаниях Муссолини на часть СССР
Максим МарцинкевичОчень темные дела
Гибель Тесака, убийство Гули и арест Сафронова: главные события из криминальной хроники 2020 года
Ущерб от мошеннических звонков из тюрем оценили почти в два миллиарда рублей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Милиция Белоруссии и Росгвардия договорились сотрудничать
«Надо лечить судей от боязни оправдательных приговоров»
Российский адвокат номер один — о процессе над Ефремовым, заказных делах и будущем судов
Москвича посадили за убийство приятеля коллекционным кинжалом «Крылья Дракона»
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Квят обратился к болельщикам
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили
Хищник в клетке
Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
Боярский дал совет Кокорину
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
У россиян появилась новая возможность найти пару
Инстинкт сохранения
Данные о жизни людей по всему миру стали товаром. Они нужны и мошенникам, и спецслужбам
Соловьев посчитал Шнурова слабаком после вопросов Путину
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
Российскую журналистку наградят за вопрос Путину
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Ведущая Первого канала раскрыла свое главное желание
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Нищий нашел на помойке сумку с купюрами на миллионы рублей
«Ребенок — это слишком большие траты»
Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
Пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей
У жаловавшегося на головную боль 20-летнего юноши нашли смертоносную болезнь
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Школьница вернула владельцам найденные деньги и спасла им Рождество
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Все материалы
Производство автомобилей УАЗ хотят наладить в Эфиопии
Почему сразу «бегемот»?! Тестируем Infiniti QX80
Флагманский внедорожник Infiniti обновился, но это заметно только изнутри
Geely раскрыла информацию о кроссовере Atlas нового поколения
Покусились на классику: безумный тюнинг Alfa Romeo
Итальянское наследие в руках варваров... Впрочем, ни один реальный автомобиль не пострадал
Суперкар Pagani Huayra Tricolore посвятили итальянским летчикам-асам
Мы их не придумали! Это самые редкие и забытые пикапы
Вспоминаем грузовички, эксклюзивность которых пристыдит мелкосерийные суперкары
АвтоВАЗ сменил главного дизайнера
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы