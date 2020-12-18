Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира

Москва оспорит запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении президента России Владимира Путина на посещение чемпионатов мира и Олимпийских игр, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом сообщает РИА Новости.

Джабаров назвал решение CAS абсолютным беспределом. «Это совершенно неприлично. Мы не будем это оставлять без внимания и без ответа», — добавил сенатор.

17 декабря CAS утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры. Тем же решением был введен запрет на аналогичный срок на посещение Олимпийских игр и чемпионатов мира, который распространяется на все руководство и правительство России: президента, премьер-министра и вице-премьеров, министров и их заместителей, а также депутатов Госдумы. Помимо этого, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

Российская сторона пыталась опротестовать санкции, наложенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Тогда исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года.