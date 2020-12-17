Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил президенту России Владимиру Путину посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Об этом сообщается на сайте организации.

Помимо главы государства, запрет распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, а также депутатов Государственной Думы. Кроме того, на соревнованиях нельзя присутствовать главам и заместителям государственных организаций, всей Администрации президента и сотрудникам Следственного комитета России.

Однако запрет предусматривает исключения. Лицо из стоп-листа может посетить соревнования, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир, а также если оно является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК). Кроме того, запрет не распространяется на спортсменов и членов их команд.

Ранее в четверг, 17 декабря, CAS утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры.

Слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против Всемирного антидопингового агентства (WADA) начались в ноябре. Российская сторона намеревалась опротестовать санкции, наложенные международной организацией.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить крупные международные турниры. При этом российские спортсмены отныне могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, а РУСАДА лишено статуса соответствия.