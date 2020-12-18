Кремль отреагировал на запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира

В Кремле сожалеют о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить президенту России Владимиру Путину посещать международные спортивные соревнования, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 18 декабря.

«Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением. И, конечно, мы относимся к нему негативно», — сказал он.

17 декабря CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили права выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Российские чиновники не смогут занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях и присутствовать на крупных спортивных соревнованиях. В частности, чемпионаты миры и Олимпийские игры не могут посещать премьер-министр России и вице-премьеры, министры, депутаты Госдумы.

Между тем член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Москва оспорит это решение. Сенатор назвал запрет абсолютным беспределом.