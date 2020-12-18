ФИФА отреагировала на наказание для российского спорта

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на наказание Спортивного арбитражного суда (CAS) для российского спорта. Об этом сообщает ТАСС.

В ФИФА заявили, что приняли к сведению санкции против российского спорта и намерены оценить их последствия.

17 декабря CAS запретил России выступать под своим флагом на международных соревнованиях в течение двух лет. Запрет также касается проведения на территории страны Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Действие санкций распространяется на чемпионат мира по футболу, который должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России пока не квалифицировалась в финальную часть ЧМ-2022. В отборочном турнире команда сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Квалификация стартует в марте следующего года и завершится в ноябре 2021-го. Путевку в финальную часть от Европы гарантированно получат победители десяти групп. Команды, которые займут вторые места, разыграют право выступить на турнире в плей-офф.