Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала идею США о собственной исключительности. По мнению дипломата, Вашингтон «пошел в разнос» с этой идеей. Таким мнением Захарова поделилась в эфире YouTube-канала «Изолента live».

«Ядерная держава, держава, которая на протяжении последних лет пошла вразнос с идеей собственной исключительности, вышла из очень многих документов, договоров, международных организаций, которые хоть как-то формировали ее в неких международно-правовых рамках. Она как бы скинула с себя все это», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

Она также отметила, что США могут вернется в некоторые международные договоры со сменой президентской власти. Однако граждан страны, как подчеркнула Захарова, тем не менее настраивают на то, что Вашингтон никому ничего не должен и может существовать, игнорируя законы и международное право.

В 2018 году США вышли из ЮНЕСКО и из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. В 2019 году страна в одностороннем порядке покинула договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2020 году Вашингтон вышел из Договора по открытому небу. Кроме того, страна не спешит продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), действие которого заканчивается в феврале 2021 года.