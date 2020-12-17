Путин обратился к Западу вопросом «считаете, что мы придурки?»

Президент Владимир Путин обратился к странам Запада со словами: «Почему вы считаете, что мы придурки?». Так он отреагировал на вопрос журналиста BBC об ответственности за близость отношений Москвы и Запада к состоянию холодной войны, заданный в ходе ежегодной большой пресс-конференции президента, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«По сравнению с вами — да, мы белые и пушистые. (...) Разве это мы вышли из договора по размещению ракет средней дальности? (...) Потом вышли из договора по открытому небу? Нам-то что делать? Оставить все как есть?» — спросил Путин.

Он заявил иностранному журналисту: «Вы как страна НАТО будете здесь над нами летать и все передавать американским партнерам, а мы такой возможности будем лишены в отношении американской территории? Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?»

С 22 ноября США перестали быть участником Договора по открытому небу, о котором говорит президент. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа.

Действие ракетного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено 2 августа. Вашингтон разорвал соглашение якобы из-за нарушений его условий российской стороной. Договор был подписан Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года.