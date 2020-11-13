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В России оценили перспективы ракетного договора в случае победы Байдена

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Carolyn Kaster / AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы США. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Небензи, смена администрации не будет означать, что по вопросу вооружений между странами все станет гладко. «Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ — это факт», — констатировал постпред, добавив, что об этом говорил и президент России Владимир Путин.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить действующий договор СНВ-3 «без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал эту инициативу провальной.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

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