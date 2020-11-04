Бывший замгенсека ООН предсказал развитие событий в случае победы Байдена

Претендующий на пост президента США демократ Джо Байден может стать «проходящим» лидером страны, который в определенный момент уступит пост своей нынешней напарнице по предвыборной гонке Камале Харрис. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Дипломат допустил, что в случае победы Байдена, международным отношениям не грозят резкие перемены. Он признался, что считает кандидата в президенты физически и ментально нездоровым: Орджоникидзе напомнил, что тот часто путает имена и названия. «На что бы я обратил внимание – на вице-президента, которая с ним идёт. Я думаю, что там определённая задумка есть в рядах руководства демократической партии. Байден посидит-посидит, заболеет так, что не сможет управлять, и впервые в истории Америки президентом станет женщина, причём чернокожая», — заявил он.

Рассуждая о будущем американо-российских отношений, дипломат подчеркнул, что все зависит от того, кто станет главой Белого дома. Он предположил, что Байден в случае победы на президентских выборах может попытаться продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Орджоникидзе обратил внимание на то, что у Байдена «политически зацикленная антироссийская позиция», однако многое зависит от того, кто будет в его команде. «В США президент, конечно, главное административное лицо, но большинство вопросов решает, что называется, глубинная администрация на уровне заместителей, госсекретарей, министров», — пояснил он.

Ранее профессор-политолог американского Университета Сиракьюс Брайан Тейлор заявил, что шансы на улучшение отношений между Россией и США после президентских выборов в Соединенных Штатах практически равны нулю. По его словам, политика Вашингтона в отношении Москвы не претерпит изменений.

3 ноября в Соединенных Штатах прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За пост главы государства боролись нынешний американский лидер, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.