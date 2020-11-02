Оценены шансы на улучшение отношений между Россией и США после выборов

Оценены шансы на улучшение отношений между Россией и США после президентских выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября. Профессор-политолог американского Университета Сиракьюс Брайан Тейлор заявил, что шансы на улучшение двусторонних связей практически равны нулю. Он высказал мнение в интервью ТАСС.

По его словам, политика Вашингтона в отношении Москвы не претерпит изменений.

«Я не ожидаю каких-либо существенных изменений в американо- российских отношениях после президентских выборов. Несмотря на все заявления Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, в течение его четырех лет пребывания в Белом доме в этих отношениях практически ничего не изменилось. В таких областях, как контроль над вооружениями, эти отношения ухудшились. Если на выборах победит Джо Байден, то он уже дал понять, что не ожидает улучшения отношений с Россией по большинству стоящих перед нашими странами проблем», — пояснил Брайан.

Политолог добавил, что для улучшений в американо-российских отношениях, Россия должна изменить свою политику.

Ранее опросы показали лидерство Байдена в четырех ключевых штатах. Он лидирует в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и, с большим отрывом, в Висконсине.

3 ноября в США состоится день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.