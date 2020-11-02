Байден проведет канун выборов с женой и Леди Гагой

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проведет канун выборов с женой Джилл Байден и американской певицей Леди Гагой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные штаба политика.

Леди Гага выступит на мероприятиях в поддержку Байдена в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где будет находиться и сам демократ.

«Он посетит мероприятие с участием представителей афро-американского сообщества и проведет мероприятие в канун выборов в Питтсбурге с доктором Байден (его супругой Джилл) и Леди Гагой», — говорится в сообщении штаба. Также Байден проведет агитацию, где встретится с членами профсоюзов и профсоюзными лидерами.

Ранее действующий лидер США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в желании запереть американцев дома на годы. По его словам, Байден намерен ввести самоизоляцию по всей стране, которая, возможно, продлится несколько лет. Трамп назвал это сумасшествием.

3 ноября в США состоится день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.