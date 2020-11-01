Сына Байдена обвинили в коррупции «промышленного масштаба»

Председатель юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэм обвинил сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в коррупции «промышленного масштаба». Об этом сообщает Fox News.

Сенатор вспомнил заявления бывшего партнера по бизнесу Хантера Байдена — Тони Бобулински, — который утверждал, что Джо Байден был замешан в их делах. «То, что вы видите от делового партнера Хантера Байдена — это коррупция в промышленных масштабах, торговля влиянием», — отметил Грэм.

Политик планирует провести слушание, в ходе которого спросит у ФБР, почему бюро в течение целого года не предпринимало никаких действий, имея в распоряжении ноутбук Байдена-младшего.

Сторонники президента США Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

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