В США отправили по почте секретные документы о сыне Байдена и потеряли их

Американский телеканал Fox News сообщил о пропаже секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщил ведущий Такер Карлсон в эфире канала.

По его словам, в распоряжение Fox News поступили конфиденциальные материалы о Хантере Байдене, которые журналисты сочли настоящими и достоверными. Однако после отправки данных документов из Нью-Йорка в Лос-Анджелес по почте они исчезли. Служба доставки известила телеканал, что посылка была вскрыта, а ее содержимое пропало.

Ранее сына Байдена уличили в оргиях и употреблении наркотиков. На кадрах, размещенных на китайской платформе GTV, видно, как якобы Хантер Байден занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики. Отмечается, что китайская платформа, на которой были размещены материалы, связана с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном.