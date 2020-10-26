Сына Байдена уличили в оргиях и употреблении наркотиков

Сына кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена уличили в оргиях и употреблении наркотиков. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на фото и видеозаписи, размещенные на китайской платформе GTV.

На кадрах видно, как якобы Хантер Байден занимается сексом с несколькими женщинами и принимает наркотики.

Отмечается, что китайская платформа, на которой были размещены материалы, связана с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном. В некоторых записях также содержатся утверждения, что Джо Байден находится под контролем Коммунистической партии Китая (КПК).

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что в ноутбуке сына Джо Байдена обнаружены материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками. Сообщается, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой.