Путин прокомментировал скандал с сыном Байдена на Украине

Деятельность сына кандидата в президенты США Джо Байдена на Украине не имеет отношения к России. Так скандал с участием компании Burisma в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

По словам главы государства, у Хантера Байдена вполне может быть бизнес на Украине, это сугубо американо-украинское дело. «Ну да, там у него как минимум известна одна компания, которую он фактически возглавлял и, судя по всему, неплохо зарабатывал, хорошо зарабатывал. Но я не вижу здесь никакого криминала», — сказал Путин.

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Ранее президент США Дональд Трамп опроверг связь России с историей с Хантером Байденом. Американский лидер подчеркнул: что бы ни утверждал глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф, инцидент с рассекреченными письмами сына демократа не имеет связи с Москвой.

В октябре New York Post сообщил, что в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность Джо Байдена и его сына Хантера на Украине, появились новые улики. В распоряжении издания оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне. В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Сторонники Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.