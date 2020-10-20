В США обвинили Россию в кампании против Байдена

Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки и военных ведомств обвинили Россию в кампании против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом они написали в письме, которое опубликовало издание Politico.
Экс-сотрудники разведки США считают, что публикация в СМИ переписки сына демократа Хантера Байдена связана с операцией России. Отмечается, что Москва подобными действиями оказывает влияние на голоса избирателей на американских выборах президента в 2020 году. В письме говорится, что это «классические знаки информационной кампании России».
При этом бывшими сотрудниками разведки не были приведены какие-либо доказательства вмешательства российской стороны. По их словам, они сделали такие выводы, основываясь исключительно на опыте своей многолетней карьеры.
Ранее New York Post сообщил, что в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность на Украине Джо Байдена и его сына Хантера, появились новые улики. В распоряжении издания оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне.
В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.