Трамп обвинил Байдена во лжи и причастности к коррупции

Американский лидер Дональд Трамп обвинил кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена во лжи и причастности к коррупции. С таким заявлением глава Белого дома выступил после публикации материала New York Post о деятельности на Украине сына демократа Хантера Байдена. Об этом сообщает ТАСС.
«Джо Байден нагло лгал о своей непричастности к коррупции его сына в бизнесе. Хантеру платили за возможность обращаться к его отцу — вице-президенту», — сказал Трамп.
По словам американского лидера, Байден, будучи вице-президентом Соединенных Штатов в администрации бывшего главы государства Барака Обамы, «отвечал за Украину и Россию». Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии — коррумпированный политик и ему нельзя претендовать на пост президента.
Ранее New York Post сообщил, что в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность на Украине Джо Байдена и его сына Хантера, появились новые улики. В распоряжении издания оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне.
В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.
Сторонники Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.