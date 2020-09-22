Бывший генпрокурор Украины потребовал допросить Байдена и Порошенко

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин потребовал допросить бывшего вице-президента США Джо Байдена по делу о вмешательстве в его деятельность как генерального прокурора. Об этом он сообщил «Українским Новинам».

Шокин подал ходатайство в Национальную полицию Украины. Он также полагает, что нужно допросить бывшего президента Петра Порошенко и экс-госсекретаря США Джона Керри.

«Следователь должен допросить всех лиц, которые причастны к моему незаконному увольнению», — заявил бывший генпрокурор.

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В мае депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, Байден предлагал Порошенко миллиард долларов за отставку Шокина, расследовавшего незаконную деятельность нефтегазовой компании Burisma, где работал сын Байдена.

Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко утверждал, что Порошенко получил 200 миллионов долларов за закрытие дела против Burisma.

Шокин заявлял, что прекратил расследование под давлением США, и обвинял Байдена в покушении на него.